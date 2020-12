Coronavirus, le Big Pharma protagoniste nella corsa al vaccino.

Big Pharma sta vivendo una vera e propria contro il tempo per ottenere un vaccino contro il Covid-19. Con oltre 65 milioni di contagi e un milione e mezzo di decessi, l'industria farmaceutica si trova in uno dei momenti più importanti della sua storia.

Secondo il rapporto World Preview 2019 di Evaluate Pharma, l'industria farmaceutica fattura circa 692.000 milioni di euro solo in farmaci da prescrizione. Se vengono aggiunti i farmaci da banco , la cifra supera 1,32 trilioni.

Questa grossa torta è distribuita principalmente tra una dozzina di multinazionali farmaceutiche che rappresentano il 41,73% del mercato mondiale, con circa 288.000 milioni di fatturato di farmaci da prescrizione.

Tutti si sono lanciati alla ricerca di un vaccino contro il Coronavirus e, al momento, 13 sono già in fase 3 di sviluppo. E oggi il Regno Unito comincerà a vaccinare i suoi concittadini.

Gli Stati Uniti e la Cina stanno lottando per essere i paesi con il maggior numero di vaccini di Fase 3. La Russia sembra fare corsa a parte avendo già cominciato a vaccinare con il suo Sputnik 5, approvato a tempi record. Nella gara gli americani concorrono con Moderna, Pfizer e BioNtech, Johnson & Johnson e Novavax. I cinesi invece con CanSino Biologixs, Sinopharm -insieme all'istituto di Wuhan da una parte e Pechino dall'altra-, poi Sinovac e Anhui Zhifei Longcom.

A questi giganti si aggiunge l’Europa con AstraZeneca, che collabora con l'Università di Oxford, il Gamelaya Institute (Russia), Bharat Biotech (India) e Medigago (Canada). Quest'ultimo ha autorizzato la fase 3, sebbene lo studio non sia ancora iniziato, secondo il proprio sito web.

Dei 13 vaccini della Fase 3, i più vicini all’ok delle rispettive Agenzie del Farmaco sembrano essere quelli americani ed europei.

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha annunciato che prevede di approvare Pfizer e BioNTech il 29 dicembre e Moderna il 12 gennaio. Il Regno Unito, da parte sua, ha già autorizzato l'uso del primo.

Moderna

E’ un caso eccezionale.Dal non avere alcun prodotto sul mercato, al prendere l'iniziativa con il suo vaccino contro il Covid-19 (a base di RNA messaggero). Il suo unico progetto è efficace al 94%. Creata negli Stati Uniti nel 2010 come start-up biotech, Moderna ha già richiesto l'approvazione urgente del suo vaccino negli Stati Uniti alla FDA e all'EMA in Europa. Con 800 lavoratori sul libro paga, incluso il team di produzione, Moderna ha 20 progetti in fase di sviluppo, ma non aspettava di arrivare sul mercato con nessuno di essi in meno di due anni. Ma questo produttore di farmaci sembra essere abituato a battere record. A dicembre 2018 è diventata la società biotech con la più grande offerta pubblica di vendita di azioni nella storia. L' azienda è stata valutata circa 6.200 milioni e oggi vale circa 64.240 milioni, nonostante continui a dichiarare perdite.

Sebbene tra gennaio e settembre abbia perso quasi 400 milioni rispetto ai 325 milioni nello stesso periodo del 2019, Moderna ha ottenuto più di 2.000 milioni dal governo degli Stati Uniti e ha stretto una partnership con il National Institute of Health per produrre il vaccino.

Con l’Europa l'azienda farmaceutica ha raggiunto un accordo iniziale di 80 milioni di dosi, con la possibilità di aumentare a 160 milioni ad un prezzo che non è stato ancora specificato, ma potrebbe essere di 21 euro a dose.

Pfizer.

Una vera Big Pharma come Pfizer non avrebbe potuto rimanere fuori dalla corsa. Il produttore del Viagra e di moltissimi altri farmaci è diventato il primo al mondo ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del suo vaccino dichiarato efficiente al 95%.

Con sede a New York, nata nel 1849, ma diventata leader mondiale solo nel 2000 con la fusione con Warner Lambert. Ha 88.000 dipendenti nel mondo, 63 centri di produzione e distribuisce in 175 mercati.

Nei primi nove mesi di quest'anno ha guadagnato 7,54 miliardi, il 46% in meno rispetto all'anno precedente. Solo nel terzo trimestre il suo profitto è sceso del 71,4% su base annua.

Per effettuare il suo vaccino, su cui l'UE si pronuncerà il 29 dicembre, Pfizer ha rifiutato il capitale pubblico e si è alleata con la tedesca BioNTech.

BIONTECH

Come per Moderna, BioNTech non è uno dei marchi leader nel settore. L'azienda tedesca è nata nel 2008. I suoi proprietari, Ugur Sahin e Özlem Türeci, hanno fondato Ganymed Pharmaceuticals nel 2001, che hanno venduto nel 2016 per oltre 11.000 milioni. Quindi, si sono concentrati sulla loro grande scommessa: BioNTech.

Nei primi nove mesi del 2020 ha perso 351,7 milioni, contro i 120,9 persi nello stesso periodo del 2019. Dati che non hanno fatto perdere fiducia agli investitori, visto che le sue azioni hanno triplicato il loro valore questo anno.

BioNTech non ha seguito la stessa strategia di Pfizer in termini di sostegno pubblico. L'azienda ha ricevuto 375 milioni dal governo tedesco, oltre a un prestito di 100 milioni dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) per sviluppare un vaccino di cui Bruxelles ha già assicurato di acquisire 300 milioni di dosi ad un prezzo che, sebbene non lo sia ufficiale, potrebbe aggirarsi intorno ai 15,5 euro a dose.

AstraZeneca.

La grande speranza europea, AstraZeneca sta lavorando con il prestigioso Jenner Institute, dell'Università di Oxford, ad un vaccino con un'efficacia del 70,4%, secondo i dati preliminari.

Con sede a Cambridge, è il decimo produttore al mondo per fatturato, secondo Evaluate Pharma. È stata fondata nel 2019 dalla fusione del laboratorio svedese Astra e dell'azienda farmaceutica britannica Zeneca.

Con oltre 70.000 dipendenti distribuiti principalmente tra i suoi grandi centri di ricerca e sviluppo, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Svezia, nei primi nove mesi del 2020 ha guadagnato 1.785 milioni, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2019.

Per sviluppare il suo vaccino, ha contato su 1 miliardo di dollari in cambio della garanzia di 300 milioni di dosi.

Da parte sua, l'UE ha già acquistato 300 milioni di dosi, più altri 100 milioni opzionali, a 2,9 euro a dose. Dato che si tratta di una dose doppia, il prezzo totale per cittadino sarà di 5,8 euro a trattamento, ben al di sotto di quelli di Pfizer o Moderna.

JOHNSON & JOHNSON

La quarta azienda farmaceutica al mondo, la nordamericana Johnson & Johnson (J&J) sviluppa il suo vaccino contro il Covid-19 attraverso la sua controllata belga Janssen. L'azienda lo sta già testando in una sperimentazione su larga scala negli Stati Uniti per la quale non ci sono ancora dati.

Con 40.000 dipendenti, è presente in 150 paesi, attraverso Janssen. Fino a settembre 2020, l'azienda ha guadagnato circa 10.800 milioni, il 16,8% in più.

Per effettuare il suo vaccino, Jannsen ha ricevuto a fine marzo 408 milioni dal governo degli Stati Uniti, che a settembre ha aggiunto poco più di 840 milioni in cambio della garanzia di almeno 100 milioni di dosi.

Da parte sua, l'UE ha firmato lo scorso ottobre un accordo con J&J per fornire 200 milioni di dosi, più altri 200 milioni, ad un prezzo che, sebbene non pubblico, potrebbe essere di 8,5 euro.

Novavax

Si trovava in una situazione finanziaria delicata quando iniziò la ricerca di un vaccino contro il Covid-19. Con 33 anni di storia e senza alcun trattamento sul mercato, le sue quote erano arrivate così in basso da rischiare di uscire dal Nasdaq.

Tuttavia, il suo vaccino contro il coronavirus ha cambiato tutto. Oggi, le loro azioni hanno moltiplicato il loro valore per 20. Inoltre, hanno ampliato il loro campus nel Maryland e hanno acquisito una fabbrica nella Repubblica Ceca. Secondo i loro dati, impiegano circa 360 persone.

Tutto grazie agli oltre 1.300 milioni ricevuti dagli Stati Uniti e ai 324 milioni del gruppo internazionale Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), co-finanziato dalla Bill and Melinda Gates Foundation.

Ovviamente, nei primi nove mesi del 2020, Novavax ha dichiarato di avere perdite per 200 milioni, rispetto agli 84 milioni dello stesso periodo del 2019.