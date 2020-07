Coronavirus, Lukashenko: “Ho avuto il Covid, ma asintomatico”

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, che la prossima settimana punta alla rielezione, ha annunciato di avere superato un caso asintomatico di coronavirus. "Oggi vedete un uomo che ha superato in piedi il coronavirus. Lo hanno stabilito ieri i medici. Asintomatico", ha detto Lukashenko secondo quanto riportato dall'agenzia di stato Belta. Il presidente bielorusso ha ripetutamente negato la gravità del virus e deciso di non imporre misure restrittive a livello nazionale, che a suo giudizio avrebbero danneggiato eccessivamente l'economia. Nelle elezioni del 9 agosto Lukashenko punta al sesto mandato consecutivo, dopo che due dei suoi principali oppositori sono finiti in carcere, senza la possibilità di candidarsi. Secondo i dati ufficiali, in Bielorussia sono stati registrati oltre 67mila casi di contagio, con 61mila guarigioni e 543 decessi.