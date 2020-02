Coronavirus, Marine Le Pen: "Controlli alle frontiere con l'Italia"

Marine Le Pen, la presidente del Rassemblement National, si e' detta favorevole a ripristinare i controlli alle frontiere tra Francia e Italia se l'epidemia di coronavirus finisce "fuori controllo". "Oggi o domani potrebbero essere necessari controlli alle frontiere", ha detto nel corso del programma Grand Jury di RTL-LCI-Le Figaro.

"Il governo deve essere in grado di prevederlo e preferisco che faccia di piu' o troppo che non abbastanza. Al momento non ha fatto abbastanza visto che consente i voli dalla Cina". Quanto ai controlli alle frontiere, "saranno necessari se l'epidemia finisce fuori controllo in Italia ".