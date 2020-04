Coronavirus,niente fase 2 per i militari russi, il governo li rimanda da Putin

L'Italia si avvia verso la "fase 2", quella della convivenza con il Coronavirus. Ma in questa nuova avventura per il Paese non ci saranno più i militari russi, il governo è intenzionato - come scrive Repubblica - a rimandarli da Putin, mettendo fine ad un grosso equivoco che si è creato sulla necessità reale di questo aiuto, che ha fatto storcere il naso anche agli Stati Uniti e a Trump. Il governo italiano è intenzionato a rispondere con un “No, grazie” all’ipotesi di prolungare la missione militare arrivata da Mosca per lottare contro il virus. La motivazione è semplice: contrariamente ai proclami del Cremlino, nessuna regione ha domandato l’intervento dei soldati russi. Il Friuli Venezia Giulia ha negato di averlo fatto; il Piemonte ha già risolto i problemi in maniera autonoma. E anche la Puglia si smarca in modo netto: «Mai chiesto e non ne abbiamo bisogno», spiegano dall’ufficio del presidente Michele Emiliano.

L’operazione “Dalla Russia con l’amore”- prosegue Repubblica - si avvia quindi alla conclusione. Non ci sono date fissate, perché l’intera spedizione è sbarcata nel nostro Paese senza una pianificazione e senza accordi scritti: «I nostri specialisti rimarranno in Italia fino ad una specifica decisione congiunta della parte russa e di quella italiana», ha dichiarato il 26 marzo l’ambasciatore Serghej Razov. Dopo oltre un mese di attività la fine dell’emergenza si avvicina e con la riapertura del 4 maggio pure la brigata chimica potrà prendere la stada di casa.