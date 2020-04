Coronavirus, nuovo affondo anti Cina degli USA

Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha affermato che il ruolo della Cina nella pandemia globale di coronavirus probabilmente costringerà i Paesi a ripensare la propria infrastruttura di telecomunicazioni, compresa l'adozione delle reti 5G della cinese Huawei.

"Sono molto fiducioso che questo momento, in cui il Partito Comunista Cinese non è stato trasparente, aperto e non ha gestito i dati in modo appropriato, porterà molti Paesi a ripensare a ciò che stavano facendo riguardo alla loro architettura delle telecomunicazioni", ha affermato Pompeo in un'intervista a Fox Business Network, rispondendo a una domanda su Huawei e 5G.