Giovedì, 16 aprile 2020 - 08:20:00 Coronavirus, per Los Angeles ipotesi no agli eventi sportivi fino al 2021

LEBRON JAMES (foto Lapresse) Coronavirus, per Los Angeles ipotesi no agli eventi sportivi fino al 2021 Il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, sta pensando di rinviare al 2021 i grandi eventi sportivi o culturali a causa del coronavirus. "Penso che dovremo prepararci a questo", ha dichiarato Garcetti in un'intervista alla Cnn, mentre il presidente Donald Trump si appresta ad annunciare oggi le nuove linee guida sulla riapertura dell'attività econominca negli Usa.