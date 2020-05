Coronavirus, Pompeo: "Di Maio? Grande colloquio, ammiro resilienza italiana"

"Grande colloquio telefonico con il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio. Ammiro profondamente la resilienza del popolo italiano di fronte a questa crisi". Lo ha scritto in un tweet il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, dando conto della telefonata con il capo della Farnesina. "Lo stretto coordinamento e la cooperazione con il nostro alleato della Nato è fondamentale nel momento in cui lavoriamo per riaprire le nostre società e riavviare l'economia globale", ha aggiunto Pompeo.

Great speaking with Italian Foreign Minister @luigidimaio today. I deeply admire the resilience of the Italian people in the face of this crisis. Close coordination and cooperation with our @NATO Ally Italy is key as we work to reopen our societies and restart the global economy.