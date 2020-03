Coronavirus. Trump conferma che potrebbe durare fino a luglio o agosto

‘Il Coronavirus non è sotto controllo ma se seguiremo queste linee guide per almeno i prossimi 15 giorni potremmo uscirne, realisticamente, a luglio e agosto’ così un serio Trump agli americani. Il Presidente ha anche aggiunto che ‘probabilmente l’economia potrebbe cadere in recessione’. E questo ha dato un’ulteriore batosta ai listini americani che hanno fatto registrare nella giornata cali di quasi il 13%, la peggior caduta da 128 anni di storia.

Così, finalmente, il presidente americano, accompagnato da diversi esperti del comitato di crisi della Casa Bianca, come Deborah Birx, Responsabile del coordinamento di crisi, Anthony Fauci, direttore dell’Istituto di Malattie Infettive e Alex Azar, Segretario de Servizi Sanitari, ha preso coscienza, di fronte alla stampa, che il Coronavirus è qualcosa di terribilmente serio.

Trump, il Coronavirus un nemico invisibile e molto contagioso

‘Incredibile cosa sia successo in così poco tempo-ha detto un serio Trump-non vogliamo chiudere tutto il Paese ma solo certe aree. E’ un nemico invisibile e molto contagioso. Unico aspetto positivo che non è letale per i giovani, per i millennials, mentre al contrario è molto pericoloso per i senior, soprattutto per quelli con patologie pregresse. Purtroppo ci sono molte persone asintomatiche che lo possono trasmettere senza saperlo’.

Le linee guida del Governo sono semplici, dettagliate ed in progress. Al momento indicano di evitare incontri con più di dieci persone, lavare sempre le mani, tenere la social distancing, se si ha tosse e sintomi similari a quelli influenzali stare a casa, soprattutto se si è over 65, i bar, pub, discoteche, palestre e centri sportivi dovrebbero essere chiusi. Tutti gli eventi sociali, sportivi e tutti quelli che prevedono assembramenti sono cancellati.

Nella realtà già diversi Stati in questi giorni hanno anticipato le decisioni del Governo facendo chiudere per decreto tutte le attività commerciali soprattutto quelle di divertimento ed incontri, oltre a scuole ed università.

New York, Los Angeles, Washington, Las Vegas, la Florida, l’Illinois, l’Ohio e molti altri città e stati si stanno progressivamente attivandosi in questa direzione hanno cancellato tutti le manifestazioni e chiuso bar, pub, night club, palestre e centri sportivi. Senza contare musei come il Metropolitan, teatri, come i 41 di Broadway e Carnegie Hall e poi Disneyland. Solo per citarne alcuni che rappresentano le icone del divertimento e della cultura americana.

Fauci ha consigliato a tutti gli americani ‘ di prendere con grande serietà le linee guida per tenere sotto controllo la diffusione del virus’. Ha anche sottolineato come molto spesso siano necessari due test staccati di 24 ore con il medesimo risultato per avere la certezza della negatività e poi ha confermato l’inizio dei primi test sull’uomo a Seattle del vaccino dell’americana Moderna.

‘Un contenimento dell’epidemia che deve essere nella responsabilità di ognuno di noi-ha infine detto la Birx-e soprattutto dei millennials che possono essere portatori asintomatici’.