Coronavirus, Trump e Xi Jinping disertano l’iniziativa dell'Oms sul vaccino

Coronavirus, gli Stati Uniti non partecipano all'iniziativa Oms per il vaccino

Gli Stati Uniti non prenderanno parte all'iniziativa globale lanciata dall'Oms e che riunisce molti Paesi, tra cui Francia e Germania, per accelerare la produzione di vaccini, trattamenti e test contro il nuovo coronavirus e garantire un accesso equo. Lo ha riferito all'agenzia Reuters un portavoce della missione Usa a Ginevra, dove ha sede l'Oms. "Non ci sara' una partecipazione formale degli Usa", ha dichiarato il portavoce in una mail, "aspettiamo con impazienza di sapere di piu' su questa iniziativa il prima possibile". Il presidente Donald Trump ha annunciato la sospensione dei finanziamenti Usa all'Oms, di cui il Paese e' maggiore donatore. Secondo quanto riporta l'Ansa anche il presidente cinese Xi Jinping non parteciperà all'iniziativa anche se resta la partecipazione formale di Pechino all'iniziativa. E' solo di pochi giorni fa l'annuncio della donazione di trenta milioni di dollari all’Organizzazione Mondiale della Sanità per il contrasto alla pandemia di coronavirus “in particolare per rafforzare i sistemi sanitari dei Paesi in via di sviluppo”.