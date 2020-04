Coronavirus.17 milioni posti di lavoro persi in America in tre settimane

‘Il numero delle persone che negli Stati Uniti hanno chiesto il sussidio di disoccupazione ha raggiunto la cifra di 17 milioni nelle ultime tre settimane’ secondo i dati del Labor Department.

Un’accelerazione dovuta alla chiusura forzata di ristoranti, hotel, aziende e uffici. Chiusura al momento prolungata fino al 30 aprile.

La California ha fatto registrare il più alto numero di disoccupati con quasi un milione di posti persi nell’ultima settimana e 1.058.000 nella settimana precedente.

La Georgia questa settimana ha triplicato il numero dei sette giorni precedenti raggiungendo quasi 400000 richieste di disoccupazione.

Le previsioni di Moody’s Analytics dicono che il numero dei disoccupati potrebbe crescere in maniera preoccupante.

Le aziende stimano che quasi 45 milioni di posti di lavoro siano a rischio sia perché non considerati essenziali e sia perchè non possono operare da remoto.

La potenziale perdita di così tanti posti di lavoro è considerato ‘straziante’ dall’Ufficio del Lavoro e ‘alimenta le previsioni di una crescita di disoccupazione storica’.

Per contenere questo dramma sociale nello stanziamento da 2,2 bilioni di dollari del Congresso americano per gestire l’emergenza vi è anche una parte consistente di aiuti ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, aiuti dai 600 ai 1200 dollari per i primi quattro mesi. Aiuti in parte già arrivati sul conto corrente di ognuno.

Ma nessuno ancora riesce a prevedere come evolverà la situazione. Tutto dipende da come il virus rallenterà la sua corsa. Al momento sono 465000 i contagi e 16500 i morti. Più’ delle cifre sommate di Italia, Francia e Spagna.