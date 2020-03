Esteri

Martedì, 17 marzo 2020 - 12:52:00 Covid-19, in Polonia Governo in isolamento. Contagiato ministro dell'ambiente Il ministro Wos è risultato positivo al coronavirus e tutto il Governo finisce in isolamento, tranne il premier e il ministro della salute

Fonte Facebook Michal Wos Coronavirus, in Polonia governo in isolamento Il coronavirus ha contagiato anche Michael Wos, il ministro dell'ambiente polacco, che reso noto di essere risultato positivo al tampone. Con lui, anche gli altri ministri che hanno preso parte alle ultime riunioni di governo sono stati messi in isolamento e sottoposti al test. L'ultima riunione si era tenuta il 10 marzo. Risultano invece esonerati dalla quarantena il premier Mateusz Morawiecki e il ministro della salute Lukasz Szumowski, perchè non presenti alle ultime riunione. La notizia è stata resa nota dal capo di gabinetto Michael Dworczyk. La Polonia ha finora registrato 156 casi e tre decessi.