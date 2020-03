Covid-19, Apple in campo con una donazione. Il ceo Tim Cook: "Italiani eroici"

Donazione di Apple alla Protezione Civile

L’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha annunciato un’importante donazione, anche di materiale sanitario, all’Italia tramite la Protezione Civile. L’ha annunciato lui stesso in un Tweet diffuso tramite i suoi canali social.

"Non è mai stato più importante sostenersi uno con l'altro. Stiamo effettuando un'importante donazione, incluse forniture mediche alla Protezione Civile in Italia per aiutare questi eroici primi soccorritori, il personale medico e i volontari che lavorano senza sosta per proteggere e salvare vite", ha scritto l’ad di Apple, che ha concluso il tweet con la parola “vicini” seguita dalla bandiera italiana e un cuore.