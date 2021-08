Cuomo, italian style? No, e Mario Draghi lo dimostra

L'alibi dell'"Italian style", invocato dall'ex governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, 63 anni, per giustificare baci, abbracci, battute a sfondo sessuale e l'uso tentacolare delle mani sui corpi delle collaboratrici, non ha superato l'esame della comunità italaomericana, o almeno non tutta.

Una parte, molto consistente, dei “paisà” degli States è "disgustata" dal riferimento allo “stile italiano”, un'altra continua a credere nell'innocenza di Cuomo. L’ex governatore avrebbe potuto evitare di dire : «I'm not perverted, I'm just italian», non sono un pervertito, sono solo un italiano.

Mario Draghi insegna, anche al figlio di Mario Cuomo, che gli italiani, nelle istituzioni, si comportano con correttezza e rispettano le donne.