Da Taylor Swift, Oprah Winfrey e Robert De Niro: le star che faranno il tifo per Kamala Harris il prossimo 5 novembre

Kamala Harris e l'endorsement delle star: ecco chi sono

Kamala Harris si prepara al 5 novembre con una grande e forte schiera di sostenitori vip. A differenza del suo rivale Trump, la candidata Dem è riuscita a conquistare il favore di molti volti del mondo dello spettacolo. Tra i più noti c'è sicuramente l'endorsement di Taylor Swift che da qualche mese ha finalmente rotto il silenzio, annunciando il suo sostegno durante il dibattito tra Harris e Trump il 10 settembre. Con un post ironico su Instagram, ha attaccato il tycoon e il suo vice, Vance, dichiarando: "Voterò per Kamala Harris perché combatte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero". Un supporto, quello di Taylor Swift, che sferza un colpo duro a Trump, considerando il successo raccolto grazie al suo miliardario tour mondiale.

Bruce Springsteen ha messo faccia e voce a sostegno di Harris, definendo Trump "il candidato alla presidenza più pericoloso della mia vita" ed elogiando l'impegno di Harris a costruire un Paese inclusivo, dove l’economia funzioni per tutti, non solo per i privilegiati. Alla lista si aggiunge il rapper Eminem, che durante un evento a Detroit, ha sottolineato l'importanza di usare la propria voce per andare a votare. Ha persino introdotto Barack Obama, che ha divertito il pubblico cantando un estratto di "Lose Yourself".

Beyoncé non è da meno: ha donato quattro milioni di dollari alla campagna di Harris, un gesto che parla chiaro e dimostra il suo impegno per la causa. Jennifer Lawrence ha dichiarato: "Voto per Kamala Harris perché è una candidata straordinaria" e ha avvertito del pericolo di un presidente che minacci i diritti riproduttivi. E ancora Billie Eilish e Finneas hanno incoraggiato i fan a registrarsi per votare, sottolineando che Harris e Walz stanno lottando per proteggere la democrazia e i diritti fondamentali. Robert De Niro, storico oppositore di Trump, ha partecipato a eventi per promuovere Harris, mentre Barbra Streisand ha affermato che Harris continuerà il lavoro di Biden e sarà una grande presidente. Poi c'è anche la nota conduttrice, Oprah Winfrey, che ha esortato gli elettori indipendenti a sostenere Harris, affermando: "Quando stiamo insieme, è impossibile conquistarci". Meryl Streep ha indicato Harris come "la presidente" durante un evento di campagna, e Julia Roberts ha partecipato a un rally per i diritti riproduttivi, manifestando senza riserve il suo sostegno.

Con un sostegno così ampio, Kamala Harris si presenterà alle elezioni del 5 novembre come una candidata forte; d'altronde in un contesto politico così polarizzato, questo appoggio potrebbe rivelarsi cruciale per mobilitare i votanti e rafforzare la sua campagna. Ma per ora, nonostante l'appoggio dei vip, è ancora tutto da vedere.