Crisi in Siria, Natale in fiamme: incendiato l'albero a Damasco. Esplode la protesta dei cristiani 

Siria, incendiato l'albero di Natale a Suqaylabiyah: proteste dei cristiani. I ran: "Colloqui in corso per riaprire l'ambasciata di Damasco"

Tensione in Siria a ridosso del Natale. Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza nelle zone cristiane di Damasco dopo l'incendio di un albero di Natale vicino ad Hama, nella Siria centrale. I dimostranti, intonando slogan per la difesa dei diritti dei cristiani, hanno marciato verso la sede del Patriarcato ortodosso nel quartiere di Bab Sharqi. "Se non ci è permesso di vivere la nostra fede cristiana nel nostro Paese, come facevamo prima, allora non apparteniamo più a questo posto", ha detto un manifestante.

Le proteste sono scoppiate dopo la pubblicazione di un video che mostrava combattenti incappucciati che appiccavano il fuoco a un albero di Natale nella città a maggioranza cristiana di Suqaylabiyah. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, i combattenti erano stranieri del gruppo islamico Ansar al-Tawhid. Un leader religioso di Hayat Tahrir al-Sham (Hts) ha promesso punizioni. "L'albero sarà restaurato e illuminato entro domani mattina", ha detto.



"Stiamo dirigendo consultazioni diplomatiche per riaprire l'ambasciata" dell'Iran a Damasco, chiusa dopo la caduta del regime di Bashar Al Assad. Lo ha affermato la portavoce del governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, parlando con i giornalisti a Teheran, e aggiungendo che i colloqui riguardano anche la riapertura dell'ambasciata siriana in Iran. "Dato che i funzionari iraniani hanno già sollevato le (loro) posizioni in merito agli sviluppi in Siria, prendiamo il governo accettato dal popolo siriano come criterio per qualsiasi misura in merito", ha aggiunto la portavoce, come riferisce Mehr, mentre ieri il ministero dell'Interno iraniano aveva fatto sapere che non c'erano stati contatti diretti con la nuova amministrazione di Damasco.

"Prevenire il terrorismo è nell'interesse della Siria stessa e dei Paesi vicini", ha aggiunto Mohajerani. Inoltre, il capo dell'aviazione civile iraniana, Hoseinpour Farzaneh, citato da Tasnim, ha affermato che l'Iran riprenderà i voli per la Siria il 22 gennaio. "I voli iraniani per la Siria sono stati fermati e avevamo bisogno di permessi di ingresso. Il permesso è stato rilasciato e i voli riprenderanno dopo le vacanze per il Capodanno" iraniano, che cade in marzo.