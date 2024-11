Dazi estremi e tagli al bilancio, Trump mette Scott Bessent alla guida del Tesoro: chi è il miliardario che non piace a Musk

Chi è Scott Bessent, il ministro degli hedge scelto da Trump

Il manager miliardario degli hedge fund, Scott Bessent, è stato scelto come nuovo segretario al Tesoro dal presidente eletto, Donald Trump. Lo ha riferito il New York Times, sottolineando come Bessent avrà il delicato compito di guidare un'agenda economica che dovrebbe essere costruita attorno all'aumento dei dazi e al taglio delle tasse. Bessent, 62 anni, sostituirà Janet Yellen alla guida del tesoro americano.

Originario del South Carolina e laureato a Yale nel 1984, Bessent, 62 anni, è il fondatore del fondo Key Square Management, che alla fine del 2023 gestiva circa 600 milioni di dollari in asset.

La sua carriera lo ha visto lavorare per nove anni, dal 1991 al 2000, con George Soros, il celebre finanziere e filantropo di orientamento democratico. Bessent ha successivamente ripreso la collaborazione con Soros tra il 2011 e il 2015, ricoprendo il ruolo di Chief Investment Officer. Vicino all’amministrazione Trump, Bessent è stato un consigliere economico di fiducia durante la campagna elettorale e ha contribuito con tre milioni di dollari alla rielezione del presidente eletto. In un’intervista rilasciata a Fox News il 15 novembre, ha elogiato Trump come un leader “raffinato in politica economica” e non ha esitato a criticare Kamala Harris, definendola “economicamente analfabeta.”

Tra i punti centrali della sua idea di economia, sottolinea il giornale, ci sono la riduzione dei sussidi governativi, la deregolamentazione e l'aumento della produzione nazionale di energia. A differenza di molti a Wall Street, Bessent - 62 anni - è anche un sostenitore del ricorso ai dazi.

Per ottenere il ruolo di segretario del Tesoro, Bessent ha dovuto superare concorrenti come Marc Rowan, amministratore delegato di Apollo Global Management, e Kevin Warsh, ex governatore della Federal Reserve. La sfida più impegnativa, tuttavia, è stata fronteggiare l’influenza di Elon Musk, principale consigliere di Trump. Musk avrebbe preferito affidare il Tesoro a Howard Lutnick, amministratore delegato di Cantor Fitzgerald e co-presidente del team di transizione di Trump, il quale è stato infine indirizzato verso il dipartimento del Commercio.