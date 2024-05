De Niro, show davanti al tribunale contro Trump: "Imbroglione, vai in galera"

Processo Trump, l'attore Robert De Niro si scaglia contro l'ex presidente Usa

Il processo a carico di Donald Trump per il presunto pagamento di 130mila dollari alla pornostar Stormy Daniels, con l’intento di commettere frode e interferenza nelle elezioni del 2016, è giunto alla fase finale. Ieri è stato il turno in aula delle arringhe finali degli avvocati. Ma la scena l'ha rubata l'attore Robert De Niro. Fuori dal tribunale di New York - riporta Il Corriere della Sera - si sono scontrate in modo inedito le campagne elettorali di Biden e di Trump. La prima ha convocato una conferenza stampa con De Niro, che ha prestato la voce a un recente spot contro Trump. L'attore si è scagliato contro l'ex presidente Usa: "Sporco immobiliarista imbroglione", "condannato per abuso sessuale", "tiranno" che distruggerà New York e il mondo e che l’attore vuole vedere dietro le sbarre.

La difesa - prosegue Il Corriere - (per 2 ore e mezza) e l’accusa (4 ore e mezza) hanno presentato ieri le argomentazioni conclusive. Ora tocca ai giurati decidere se Trump è colpevole o innocente, e nel caso di condanna dovranno poi definire la pena. La difesa ha attaccato la credibilità del suo ex legale e ora principale accusatore Michael Cohen, che in passato ha mentito in tribunale e al fisco e ha rubato alla Trump Organization. I legali di Trump hanno negato che ci sia stata una cospirazione che coinvolgeva il loro assistito per nascondere notizie dannose sul suo conto. Non solo hanno sostenuto che Trump è innocente ma che è stato vittima di estorsione da parte di Stormy.