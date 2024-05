Usa, la paura di Trump presidente fa crollare gli investimenti green

Usa, l'idea di Trump presidente fa scappare gli investimenti solidali e ambientali

L’unica caratteristica che accomuna i due concorrenti alla Presidenza degli Stati Uniti è soltanto l’età, entrambi sono super senior. Tutto il resto è totalmente diverso. Ad esempio nell’impegno sugli investimenti sostenibili le differenze sono a 360 gradi. Se all’attuale inquilino della Casa Bianca la sostenibilità e la difesa dell’ambiente sono un qualcosa di imprescindibile per la società americana e mondiale, per Trump parlare di ambiente e sostenibilità è qualcosa di irritante.

Infatti non ha mai fatto mistero di questo approccio dichiarando più volte che, qualora vincesse, imporrà all'autorità di vigilanza dei mercati finanziari la revoca della regolamentazione sugli investimenti socialmente responsabili. I gestori di fondi di fronte a queste minacce, stanno correndo ai ripari. E così se nel Vecchio Continente la sensibilità ambientale è molto più sviluppata e gli investimenti in fondi sociali, ambientali e di buona governance (gli ESG) crescono a 40 miliardi, in Nord America il trend è decisamente contrario. Secondo Bloomberg nell'ultimo anno e mezzo sono stati chiusi 63 fondi di questo tipo.

Usa, la questione ambientale uno dei cavalli di battaglia di Trump

La questione ambientale è uno dei cavalli di battaglia del tycoon e dei politici conservatori desiderosi di dare spazio alle industrie pesanti, ai petrolieri e ai produttori di automobili. Trump non è solo nella battaglia contro una minore tutela dell’ambiente. Con lui, ad esempio, c’è il governatore della Florida, Ron de Santis, che un anno fa aveva minacciato BlackRock di ritirare il mandato di miliardi di dollari dai piani pensionistici dei funzionari statali, se non avessero smesso di privilegiare i criteri ESG quando investono.

E le minacce sono diventate realtà in Texas, quando il fondo pensione degli insegnanti ha ritirato 8,5 miliardi di dollari dai fondi di BlackRock per destinarli ad altro. BlackRoc il numero uno al mondo con oltre 10mila miliardi di euro, è stata, fino ad ora, molto coinvolta in diverse iniziative internazionali a sostegno di aziende e governi orientate ad assumersi maggiori responsabilità nella lotta al cambiamento climatico.

Usa, nel mirino dei conservatori Black Rock

Ma la pressione politica l’ha fatto rallentare negli Stati Uniti. Due mesi fa Black Rock ha così deciso di ridurre la sua partecipazione all’iniziativa Climate Action 100+ (una delle più grandi iniziative di coordinamento aziendale globale per combattere il cambiamento climatico).

E pure JPMorgan AM e State Street Global Advisors, hanno deciso di ritirarsi. Insieme gestiscono un patrimonio di 14mila miliardi di dollari. Se la paura di Trump presidente rallenta gli investimenti solidali/ambientali negli Stati Uniti la situazione in Europa è differente, anzi il trend è in crescita.

Usa, l'Europa sempre più virtuosa verso gli investimenti ESG

L’Unione Europea, insieme a Regno Unito e Norvegia, promuove da anni gli investimenti sostenibili. I legislatori hanno definito quando i fondi sono green e costretto banche e manager a chiedere ai clienti se intendono avere un approccio sostenibile con i loro portafogli.

Secondo gli ultimi dati forniti dalla società Morningstar, nel mondo sono ben 3 trilioni di dollari (2,76 trilioni di euro) di fondi ESG. Di tale importo, l’86% è in Europa e solo il 10% da fondi americani e il divario sta crescendo. Nei primi tre mesi 2024 sono entrati 11 miliardi di dollari nei fondi ESG europei, mentre in Usa sono stati prelevati da questi ben 8,8 miliardi di dollari.

"La persistente politicizzazione degli investimenti secondo criteri ambientali negli Stati Uniti ha causato una sofferenza nella domanda di questi prodotti", riconoscono gli esperti di Morningstar. Sembra così che la paura del ritorno di Donald Trump sia decisamente una causa che gli investitori in Nordamerica hanno cominciato, purtroppo, a tenere molto presente.