Di Maio: "Von der Leyen merita il bis". L'ex M5s in scadenza nel Golfo s'offre

Ue, Di Maio attacca Conte per la nuova linea politica del M5s

Luigi Di Maio rompe il silenzio alla vigilia del voto decisivo per stabiilre il nuovo presidente della Commissione europea. L'ex M5s, ora alto rappresentante nel Golfo Persico per l'Ue, delinea gli scenari possibili: "Sono favorevole al bis di von der Leyen, lo merita. Ursula - spiega Di Maio a Il Foglio - metterà al centro l'Italia". Poi Di Maio attacca Giuseppe Conte e la nuova linea del M5s, perché ha votato per la Metsola come presidente del Parlamento ma dirà no a von der Leyen. "Questa è la tattica "Ecce Bombo": mi si nota di più se voto a favore o voto contro? Ho rinunciato a comprendere le loro strategie. E non sono nemmeno l’unico. A meno che non fosse un loro obiettivo ottenere il 9,99 per cento alle europee…". Di Maio si sofferma anche sugli altri leader politici.

"I Patrioti? Mi preoccupa l’effetto che questi producono sui partiti non sovranisti. Il rischio è che a volte, per inseguirli, i partiti tradizionali finiscano per attuare il programma dei loro oppositori". Sul governo italiano: "Se Meloni votasse von der Leyen credo che Salvini non sarebbe contento. Un nuovo Papeete? Il cosiddetto Papeete - spiega Di Maio a Il Foglio - non è una decisione razionale, ma un raptus che arriva tra un Mojito e un pezzo di Bob Sinclair. Nessuno è in grado di prevederlo. Non lo vedrete arrivare. In ogni caso - conclude Di Maio - in Consiglio europeo l’Italia avrà sempre un voto determinante, perché le decisioni vengono prese quasi sempre all’unanimità. In questo governo ci sono figure come Raffaele Fitto e Antonio Tajani che sono profondi conoscitori delle dinamiche europee e che hanno tutti gli strumenti per affrontare con la massima lucidità le imminenti decisioni”.