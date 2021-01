Joe Biden e Kamala Harris hanno giurato. "E' il giorno della democrazia"VIDEO

Mercoledì 20 gennaio, in una Washington DC blindata, gli occhi del mondo sono puntati sul palco montato a Capitol Hill per il giuramento di Joe Biden che diventerà così il 46esimo presidente degli Stati Uniti.

Insieme a lui anche Kamala Harris: sarà la prima donna a ricoprire questa carica.

LA DIRETTA DELL'INSEDIAMENTO

Inaugurazione chiusa con benedizione reverendo Beaman

La cerimonia inaugurale di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti si è chiusa con la benedizione del reverendo Silvester Beaman. "Diventeremo amici dei nostri nemici", ha detto il reverendo riecheggiando l'appello all'unità di Biden nel suo discorso d'insediamento, seguito da "Amazing Grace" cantata da Garth Brooks. La 22enne Amanda Gorman ha poi recitato una poesia

Dopo il discorso il presidente abbraccia Obama

Ha affettuosamente abbracciato Barack Obama, il neo presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo il discorso dell'inaugurazione. Poi è andato a salutate l'altro predecessore, George W. Bush, prima di lasciare la scalinata di Capitol Hill dove ha giurato come 46esimo inquilino della Casa Bianca.

Prende la parola per la prima volta come presidente Joe Biden

"E' il giorno dell'America, della democrazia. Il popolo ha parlato, la democrazia ha prevalso. Ho appena fatto il giuramento sacro ma la storia americana dipende da tutti noi. Questa è una grande nazione, noi siamo un buon popolo. Abbiamo superato tempeste ma dobbiamo andare ancora molto lontano. Dobbiamo fare tanto e con urgenza. C'è molto da curare, costruire."

"Per ripristinare il futuro dell'America serve unità. Uniamo la nazione, unitevi a me in questa causa. L'unità è la strada per andare avanti. Bisogna sconfiggere supremazia bianca, terrorismo interno."

"In questo momento, in questo posto mostriamo rispetto gli uni con gli altri. La politica non deve essere una battaglia, qualsiasi divergenza non può essere causa di una guerra. Miei concittadini noi dobbiamo essere diversi da questo. E io sono convinto che l'America sia molto più di questo."

"Io faccio questa promessa, io sarò il presidente di tutti gli americani. Combatterò per quelli che mi hanno appoggiato come per quelli che non mi hanno appoggiato."

"Dobbiamo porre fine a questa guerra che pone rossi contro blu, conservatori contro liberali. Ci possiamo riuscire se apriamo la nostra anima se mostriamo tolleranza. Se siamo disposti a metterci nei panni degli altri."

"Tutti capiamo che il mondo ci sta guardando, ecco il mio messaggio è : l'America è stata messa alla prova ma ne siamo usciti più forti."

Biden chiede poi di unirsi a lui in un minuto di preghiera per tutte le persone morte durante la pandemia: "Noi li onoriamo"

"Scriveremo un nuovo capitolo della storia americana. Quando i miei giorni saranno finiti io voglio poter dire che ho dato il meglio per l'America."

"Difenderò la costituzione, la democrazia e l'America e darò a tutti voi quello che posso pensando non al potere ma alla possibilità. E insieme scriveremo una luce di dignità e decenza, di luce e non di buio. Che questa sia la storia che ci guidi. La democrazia, la speranza, la giustizia non muiono ma prosperano e l'America è ancora un raggio di sole per il mondo."

Joe Biden presta giuramento come 46esimo presidente

Dopo il giuramento, Joe Biden sostituisce ufficialmente Donald Trump e diventa il 46esimo Presidente degli Stati Uniti d'America. Subito dopo l'abbraccio con i suoi parenti.

Jennifer Lopez sul paco prima del giuramento di Joe Biden

Jennifer Lopez ha cantato "America the Beautiful", l'inno non ufficiale americano, al giuramento da presidente di Joe Biden poi ha fatto un saluto in spagnolo.

Il giuramento di Kamala Harris

Subito dopo il giuramento da vice presidente nella mani del giudice della Corte Suprema Sonia Sotomayor, l'abbraccio con il marito Doug Emhoff. Harris sarà la prima vice presidente donna, la prima vice presidente di colore e la prima con origini asiatiche. Indossa un completo viola, abito e soprabito.

Lady Gaga sul palco per cantare l'inno nazionale

Tutti in piedi con la mano sul petto durante l'inno nazionale cantato da Lady Gaga all'inaugurazione di Joe Biden alla presidenza. E' accompagnata dalla banda dei Marine. La cantante si è da subito schierata durante la campagna elettorale con il neo presidente democratico.

Nevica a Washington per il giuramento di Biden

Ha iniziato a nevicare a Washington Dc poco prima dell'arrivo di Joe Biden sul palco allestito a Capitol Hill per il giuramento come 46esimo presidente degli Stati Uniti.