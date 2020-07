Egitto, morto un giornalista per Covid nello stesso carcere di Patrick Zaki

"Morto lunedì in Egitto il giornalista Mohamed Monir, affetto da Covid-19. Si era ammalato nel carcere di Tora, lo stesso in cui è detenuto Patrick Zaki. Il rischio contagio nelle carceri egiziane è altissimo". Lo sottolinea, in un tweet, Amnesty Italia riferendosi al carcere in cui è detenuto lo studente e attivista egiziano dell'Università di Bologna, arrestato al suo ritorno al Cairo a febbraio. "Una notizia terribile ma che non ci sorprende: nella prigione di Tora, dove si trova attualmente Patrick Zaki, un giornalista che mai avrebbe dovuto trovarsi in un carcere, si è ammalato di Covid-19 e ne è morto pochi giorni dopo in ospedale. Cosa aspetta il governo italiano per sollecitare il rilascio di Patrick?", afferma Riccardo Noury, portavoce Amnesty International Italia.