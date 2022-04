Francia, Le Pen vola: è a soli 2 punti da Macron. Il sondaggio clamoroso

Francia, apertissima anche la sfida del secondo turno

Marine Le Pen sempre più vicine a Emmanuel Macron. Secondo l'ultimo sondaggio condotto venerdì 8 aprile da Rolling IFOP per Paris Match, LCI & Sud Radio, la leader del Rassemblement national è a soli 2 punti dal numero uno dell'Eliseo. Macron in ulteriore calo al 26%, Le Pen stabile al 24.



Apertissima la sfida in vista del secondo turno, con il presidente e leader di En Marche in testa di pochissimo su Le Pen: 52 a 48%.

IL SONDAGGIO CHE FA TREMARE MACRON