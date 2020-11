Elezioni Georgia, davanti la maggioranza filo Ue. L'opposizione protesta

I partiti di opposizione della Georgia hanno respinto i primi risultati delle elezioni parlamentari e hanno convocato manifestazioni dopo che la commissione elettorale ha annunciato il vantaggio del partito al governo. Le elezioni nel Paese di quasi quattro milioni di persone sono regolarmente fonte proteste di massa, con un solo passaggio ordinato del potere dopo un voto parlamentare nel 2012. Con oltre il 58% delle circoscrizioni scrutinate, la formazione di governo, Sogno georgiano, risulta in testa con il 49,32%, staccando l'opposizione ferma al 44,47% in un voto proporzionale che decidera' 120 dei 150 seggi nella legislatura, ha reso noto la commissione elettorale centrale.

Il leader del partito al governo, l'ex premier miliardario Bidzina Ivanishvili, ha annunciato che il suo partito "ha vinto le elezioni per la terza volta consecutiva". "I georgiani hanno eletto una grande squadra", ha aggiunto. Ma il leader dell'opposizione, l'ex presidente esiliato Mikhail Saakashvili, ha denunciato che il Sogno georgiano "sta falsificando massicciamente i risultati delle elezioni" e ha annunciato una "mobilitazione di massa per difendere i voti". In una prova di unita' senza precedenti, il Movimento nazionale unito di Saakashvili e piccoli gruppi di opposizione hanno unito le forze per sfidare il partito al governo. A causa delle complesse regole elettorali della Georgia, la composizione finale del Parlamento di 150 seggi sara' chiara solo alla fine di novembre.