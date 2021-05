Elezioni Germania sondaggi: boom clamoroso dei Verdi, ma... I numeri

Continua il boom dei Verdi tedeschi nei sondaggi dopo il lancio della loro leader, Annalena Baerbock, nella corsa alla cancelleria in vista delle elezioni fissate per domenica 26 settembre. Stando ad un sondaggio Forsa realizzato per le emittenti Rtl/Ntv, se oggi si votasse per il rinnovo del Bundestag, il partito ambientalista conquisterebbe il 28% dei consensi e con ciò la palma di prima forza politica in Germania.



Non si risolleva la Cdu/Csu di Angela Merkel, che rimane staccata di ben cinque punti, al 23%, mentre la Spd non va oltre il 14%: in sostanza, se questi rapporti di forza rimanessero confermati, i Verdi oramai raggiungerebbero il doppio dell'elettorato dei socialdemocratici. Scarsa la movimentazione, invece, tra gli altri partiti.



Perde un punto al 10% l'ultradestra dell'Afd, rimangono stabili al 12% i liberali dell'Fdp, scivola di un punto al 6% la Linke, il partito della sinistra. Ottima la performance della leader dei Verdi anche nella cosiddetta "Kanzlerfrage": ossia, se il prossimo cancelliere o cancelliera venissero eletti direttamente, il 31% dei tedeschi voterebbe Baerbock. Poco meno del doppio del risultato del candidato della Cdu/Csu, Armin Laschet, che non va oltre il 17%. Terzo il socialdemocratico Olaf Scholz, attuale vicecancelliere e ministro alle Finanze, al 12%



Stando a questi numeri e alla legge elettorale proporzionale, Verdi e Spd con il 42% non avrebbero comunque la maggioranza nel nuovo Bundestag e, quindi, per governare dovrebbero formare un'alleanza con la sinistra radicale della Linke, lontana erede della SED, il partito unico della Germania Orientale comunista. Sempre che la Linke, in continua discesa nei sondaggi, non resti sotto la soglia di sbarramento del 5%. Difficile ipotizzare un'alleanza di governo Verdi-Spd-liberali, anche se a Berlino non la escludono come ultima possibilità in caso di empasse.