Elezioni in Polonia: causa coronavirus sì a voto per posta ma non domenica

Saltano le elezioni presidenziali del 10 maggio in Polonia. I partiti hanno trovato un accordo per effettuare le votazioni via posta ma che comunque non si terranno prima di giugno, come ha annunciato questa mattina il vicepremier Jacek Sasin. La Camera, che ha il potere di ribaltare il voto contrario del Senato di martedì, ha approvato la controversa riforma con 236 voti a favore, 213 contrari e 11 astenuti.

Il voto, inizialmente previsto per domenica, sarà comunque rimandato "alla prima data possibile", come ha annunciato ieri il leader del partito di governo Diritto e giustizia, Karoslaw Kaczynski, dopo le pressioni dei partiti di coalizione, oltre che dell'opposizione.

Mancanza di una reale campagna elettorale a causa dell'epidemia di coronavirus e assenza di sufficienti garanzie di un voto per posta sono le ragioni per cui l'opposizione ha chiesto di boicottare il voto fortemente voluto dal PiS per garantire la rielezione del presidente uscente Andrzej Duda.