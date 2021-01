Elezioni Kazakistan, nessuna sorpresa: vince il partito di Nazarbayev

Nessuna sorpresa in Kazakistan nelle elezioni per rinnovare la Camera bassa del Parlamento (Mazhilis). Il partito al potere Nur Otan ha vinto con un ampio vantaggio le elezioni parlamentari, secondo i primi sondaggi exit poll. Secondo una rilevazione realizzata dall'istituto Opinione Pubblica, Nur Otan ha ottenuto il 71,97%, seguito dal Partito Democratico Ak Zhol, con il 10,18% e il Partito Popolare (l'antico Partito Comunista) co il 9,03% del sostegno.

Il voto e' stato caratterizzato dal boicottaggio dell'unico partito di opposizione registrato. Il partito Nur Otan, che gia' controllava la Camera Bassa e conta 800mila membri su una popolazione totale di 19 milioni di abitanti, e' guidato dall'80enne ex presidente Nursultan Nazarbayev: nel 2019, dopo 30 anni ha scelto come suo successore alla presidenza Kassym-Jomart Tokayev, ma di fatto continua ancora a tenere sotto controllo tutti i gangli del potere.