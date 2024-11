Usa 2024, colpo di scena bookmaker: Harris recupera su Trump. E tu, chi sceglieresti? Vota

Usa 2024, Trump resta favorito ma ora la partita è aperta anche per William Hill



Colpo di scena alla viglia delle elezioni presidenziali Usa. E non parliamo di sondaggi delle televisioni americane, schierate o con i democratici o con i repubblicani. Un modo fondamentale per capire come sta andando davvero la campagna elettorale ormai al termine sono le quote dei bookmaker che, come insegnano i giornalisti con una lunga esperienza, spendono molti soldi e non sbagliano quasi mai. O comunque non sono di parte come ad esempio molti media statunitensi.

Secondo William Hill, il principale sito di scommesse (società quotata alla Borsa di Londra e fondata nel 1934 nel Regno Unito), rispetto al 30 ottobre oggi, 4 novembre, Kamala Harris ha recuperato terreno su Donald Trump. L'ex presidente e candidato repubblicano rimane favorito ma la sua quota è salita da 1.50 della scorsa settimana a 1.75 mentre quella della vice-presidente di Joe Biden e candidata democratica è precipitata da 2,70 a 2.15.

Resta un certo vantaggio a favore di Trump ma il gap si è nettamente ridotto e ora quella che sembrava una vittoria a portata di mano per The Donald, stando almeno al primo bookmaker britannico, oggi non è affatto scontata e Harris sta rimontando. Sarà forse davvero una sfida all'ultimo voto con ricorsi e riconteggi.