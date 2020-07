Elezioni Repubblica Domenicana: in tempi di Covid si sceglie il presidente

Domenica 5 luglio elezioni generali in Repubblica Dominicana. Si vota per le elezioni legislative e per le elezioni presidenziali. Chiamati alle urne circa sette milioni e mezzo di cittadini dello stato caraibico, vicino di casa di Haiti sull'isola a forma allungata di Hispaniola. La pandemia da coronavirus non ha risparmiato nemmeno la Repubblica Dominicana. Anzi, la situazione epidemica è tutt'altro che rosea, tanto da generare il forte dubbio che molti diserteranno le urne.

Il principale candidato di opposizione, Luis Abinader, è stato positivo al coronavirus e spera di utilizzare la sua vicenda sanitaria per battere l'attuale presidente, Gonzalo Castillo del Partito della liberazione, che è anche la forza politica di maggioranza in parlamento. Nel caso nessun candidato raggiungesse la maggioranza assoluta si procederebbe al ballottaggio il prossimo 26 luglio.