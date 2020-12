I socialdemocratici vincono, ma non governeranno. Questa la sintesi dei risultati delle elezioni legislative in Romania, dove il partito socialdemocratico si è confermato prima forza del paese con poco meno del 30 per cento dei consensi. Il problema è che lo stesso partito, che ha dovuto cedere il governo negli scorsi anni dopo numerosi scandali, non ha alleati. E dunque i liberali europeisti, attualmente al potere, saranno nuovamente chiamati a formare il governo. Molto bassa l'affluenza, anche a causa del Covid.

Il Pnl del primo ministro Ludovic Orban e del presidente Klaus Iohannis, che ha totalizzato circa il 25 per cento delle preferenze sarà la principale forza di governo in una coalizione che sarà completata dai riformisti della coalizione Usr-Plus, che ha raccolto circa il 15 per cento, leggermente al di sotto delle previsioni ma comunque sufficiente per formare la coalizione di governo.

"Aspetto le dimissioni di Orban, è ciò che hanno chiesto i romeni con il loro voto" ha detto il capo dei socialdemocratici Marcel Ciolacu. Ma ciò difficilmente avverrà. Anzi dovrebbe essere lo stesso Orban a condurre i negoziati per la formazione del governo. Solo altri due partiti hanno superato la soglia di sbarramento del 5% per entrare in parlamento: un partito nazionalista vicino alla Chiesa ortodossa, AUR (9%), e il partito della minoranza ungherese UDMR (6%).