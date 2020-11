Elezioni Tanzania, Magufuli resta presidente. Proteste e rischio caos

John Magufuli resta presidente della Tanzania. C'erano pochi dubbi, visto quanto accaduto nel lungo avvicinamento a un voto contestato e che può generare proteste e tensioni. Secondo i dati della Commissione elettorale, Magufuli ha vinto con 12,5 milioni di voti, pari all'84 per cento, mentre il principale sfidante, Tundu Lissu, esponente di Chadema, ne ha conquistati 1,9 milioni, pari al 13 per cento. Ma, come riporta Agenzia Nova, il partito di opposizione Chadema non riconosce i risultati e chiede nuove elezioni.

Il leader politico di opposizione, Mbowe, ha anche chiesto ai suoi sostenitori di scendere in piazza per manifestare. Sulla stessa linea anche un'altra forza di opposizione, l'Alleanza per il cambiamento e la trasparenza (Act-Wazalendo). Le istituzioni africane chiamate a osservare il procedimento di voto affermano che tutto si è svolto regolare, ma gli Stati Uniti hanno espresso "seri dubbi" sulla credibilità del risultato arrivto dalle urne viste le intimidazioni delle settimane precedenti e gli episodi oscuri avvenuti nella stessa giornata del voto. Rischia di aprirsi un periodo di tensione.