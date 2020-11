Usa 2020, cronologia della chiusura seggi. Quali sono gli Stati che "contano"

I primi seggi a chiudere saranno quelli dell'Indiana e del Kentucky, quando in Italia sara' mezzanotte. Gli ultimi Stati a cominciare lo spoglio saranno Alaska e Hawaii, alle 6.00 di mercoledi' in Italia. Ma i seggi negli gli Stati chiave, quelli che veramente interessano per la corsa presidenziale americana, chiuderanno quasi tutti molto prima, quando in Italia saranno le 2.00.

Ma non tutti gli Stati contano uguale. Molti degli Stati sembrano già assegnati in partenza.

A Biden dovrebbero andare senza problemi: Washington, Oregon, California, Colorado, New Mexico, Illinois, Virginia, New York, Vermont, New Hampshire, Maine, Massachussetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, District of Columbia, Hawaii.

A Trump dovrebbero andare senza problemi: Idaho, Montana, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky, Indiana e South Carolina, West Virginia, Alaska.

Gli Stati ancora in bilico e dunque da tenere da maggiore d'occhio sono: Nevada, Arizona, Texas, Georgia, Florida, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Michigan, Ohio, Pennsylvania e North Carolina.

Biden per vincere basterebbe aggiungesse oltre ai suoi Stati "certi" la Florida oppure Michigan e Wisconsin (dove è dato in vantaggio) più un terzo stato che potrebbe essere l'Arizona o il Nevada.

Trump per vincere deve confermarsi ovunque ha vinto nel 2016 cedendo al massimo Michigan e Wisconsin.

Ecco il quadro completo degli orari di apertura e chiusura dei seggi, tra parentesi l'equivalente dell'ora italiana:

ALABAMA: seggi aperti dalle 7 alle 19 (14.00-2.00 di notte in Italia)

ALASKA: dalle 7.00 alle 20.00 (17.00-6.00)

ARIZONA: dalle 6.00 alle 19.00 (14.00-3.00)

ARKANSAS: dalle 7.30 alle 19.30 (14.30-2.30)

CALIFORNIA: dalle 7.00 alle 20.00 (16.00-5.00)

COLORADO: dalle 7.00 alle 19.00 (15.00-3.00)

CONNECTICUT: dalle 6.00 alle 20.00 (12.00-2.00)

DELAWARE: dalle 7.00 alle 20.00 (13.00-2.00)

WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA: dalle 7.00 alle 20.00 (13.00-2.00)

FLORIDA: dalle 7.00 alle 19.00 (13.00-1.00)

GEORGIA: dalle 7.00 alle 19.00 (13.00-1.00)

HAWAII: dalle 7.00 alle 19.00 (18.00-6.00) IDAHO: dalle 8.00 alle 20.00 (16.00-4.00)

ILLINOIS: dalle 6.00 alle 19.00 (13.00-2.00)

INDIANA: dalle 6.00 alle 18.00 (mezzogiorno-mezzanotte) IOWA: dalle 7.00 alle 21.00 (14.00-4.00) KANSAS: dalle 7.00 alle 19.00 (14.00-2.00)

KENTUCKY: dalle 6.00 alle 18.00 (mezzogiorno-mezzanotte)

LOUISIANA: dalle 6.00 alle 20.00 (13.00-3.00) MAINE: dalle 6.00 alle 20.00 (mezzogiorno-2.00)

MARYLAND: dalle 7 alle 20 (13.00-2.00)

MASSACHUSETTS: dalle 7.00 alle 20.00 (13.00-2.00)

MICHIGAN: dalle 7.00 alle 20.00 (13.00-2.00)

MINNESOTA: dalle 7.00 alle 20.00 (14.00-3.00)

MISSISSIPPI: dalle 7.00 alle 19.00 (14.00-2.00)

MISSOURI: dalle 6.00 alle 19.00 (13.00-2.00)

MONTANA: dalle 7.00 alle 20.00 (15.00-4.00)

NEBRASKA: dalle 7.00 alle 20.00 (15.00-3.00)

NEVADA: dalle 7.00 alle 19.00 (16.00-4.00)

NEW HAMPSHIRE: varie, apertura dalle 6.00 e chiusura non prima delle 19.00 (da mezzogiorno a non prima dell'1)

NEW JERSEY: dalle 6.00 alle 20.00 (mezzogiorno-2.00)

NEW MEXICO: dalle 7.00 alle 19.00 (15.00-3.00)

NEW YORK: dalle 6.00 alle 21.00 (mezzogiorno-3.00)

NORTH CAROLINA: dalle 6.30 alle 19.30 (12.30-1.30)

NORTH DAKOTA: dalle 7.00 alle 21.00 (14.00-4.00)

OHIO: dalle 6.30 alle 19.30 (12.30-1.30)

OKLAHOMA: dalle 7.00 alle 19.00 (14.00-2.00)

OREGON: tutti per posta entro le 20.00 (5.00)

PENNSYLVANIA: dalle 7.00alle 20.00 (13.00-2.00)

RHODE ISLAND, dalle 7.00 alle 20.00 (13.00-2.00)

SOUTH CAROLINA: dalle 7.00 alle 19.00 di sera (13.00-1.00)

SOUTH DAKOTA: dalle 7.00 alle 19.00 (15.00-3.00)

TENNESEE: apertura varia dalle contee, chiusura alle 20.00 (2.00)

TEXAS: dalle 7.00 alle 19.00 (14.00-2.00)

UTAH: dalle 7.00 alle 20.00 (15.00-4.00)

VERMONT: dalle 5.00 alle 19.00 (11.00-1.00)

VIRGINIA: dalle 6.00alle 19.00 (mezzogiorno-1.00)

WASHINGTON: solo per posta o nei drop box, devono arrivare entro le 20.00 (5.00)

WEST VIRGINIA: dalle 6.30 alle 19.30 (12.30-1.30)

WISCONSIN: dalle 7.00 alle 20.00 (14.00-3.00)

WYOMING: dalle 7.00 alle 19.00 (15.00-3.00)