Elezioni Usa 2020: raccolta fondi record a maggio per il democratico Joe Biden

Elezioni 2020: Joe Biden

Raccolta fondi record a maggio per lo sfidante democratico di Donald Trump, Joe Biden, che insieme alla Democratic National Committee (Dnc) ha incassato 80,8 milioni di dollari il mese scorso. Ad aprile Biden aveva raccolto finanziamenti per 60,5 milioni. L'ex vicepresidente di Obama sta guadagnando terreno nei sondaggi contro Trump, penalizzato dalla pandemia da Covid-19 e dalle proteste contro il razzismo. Il tycoon resta tuttavia inarrivabile dal punto di vista dei finanziamenti, dopo oltre tre anni di raccolta fondi.