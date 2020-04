Elezioni Usa: Michelle Obama non sarà candidata vicepresidente di Joe Biden

Era stato lo stesso Biden a esprimere entusiasmo per una sua candidatura a vicepresidente della Casa Bianca, ma Michelle Obama non è interessata al ruolo e non si candiderebbe mai. Al suo posto, sembrano spuntare i nomi delle ex avversarie alle primarie, Elizabeth Warren e Kamala Harris, entrambe pronte a dire di sì, ma lo stesso Biden ha suggerito di aver preso in considerazione la governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer.

"Non c'è alcuna chance" che l'ex first lady Michelle Obama possa correre per la Casa Bianca come vicepresidente nel ticket democratico con Joe Biden. È categorica l'ex advisor del presidente Barack Obama e amica di famiglia, Valerie Jarrett, in un'intervista a The Hill. "Il motivo per cui sono così netta è semplicemente perché lei non ha mai manifestato la voglia di candidarsi... non le interessa l'incarico", ha detto Jarrett di Michelle.

Era stato lo stesso Joe Biden a segnalare che gli sarebbe piaciuto avere Michelle come numero due ammettendo allo stesso tempo di dubitare che lei possa essere interessata. “È chiaro che lui la vorrebbe - ha osservato Jarrett - non vi è alcun dubbio. Ma siamo sicuri che sia questa la modalità con cui lei vuole portare avanti il suo servizio?", ha aggiunto Jarrett escludendo che Michelle Obama voglia fare politica.