Europee, primo verdetto dall’Olanda: i sovranisti non sfondano

OLANDA: LABURISTI-VERDI IN VANTAGGIO SU ESTREMA DESTRA

I primi exit poll per le elezioni del Parlamento europeo in Olanda danno in vantaggio la coalizione tra Laburisti e Verdi di Frans Timmermans, che otterrebbe otto seggi su 31. Il Partito per la libertà (Pvv) di Geert Wilders otterrebbe invece sette seggi. Seppur indietro, per Geert Wilders si tratta comunque di un buon risultato dato che alle precedenti elezioni del 2019 non ottenne neanche un seggio.

Certo, per i partiti di destra di tutta Europa il voto in Olanda è un primo dato su cui ragionare. E' una tendenza che accomuna tutto il continente o è un caso isolato? Suona l'allarme per Giorgia Meloni e la maggioranza? Lo scopriremo lunedì.

Il partito di centrodestra del primo ministro uscente Mark Rutte (VVD) dovrebbe conquistare quattro seggi. I risultati ufficiali saranno annunciati solo dopo la conclusione delle votazioni per tutti i 27 paesi membri, domenica 9 giugno.

Il voto europeo conferma il gradimento per Wilders che ha sconvolto il panorama politico olandese ed europeo arrivando primo alle elezioni nazionali lo scorso novembre. Per capire la crescita che ha registrato in questi anni Wilders bisogna aggiungere che nelle elezioni del 2019 il suo partito non aveva conquistato neppure un seggio. Secondo questo exit poll anche il Farmer Citizen Movement (BBB) ​​e il centrista New Social Contract (NSC), alleati di Wilders, sarebbero riusciti a conquistare seggi: 2 per BBB e 1 per NSC.

Timmermans esulta su X, è in testa in Olanda

Nessuna parola ma due cuori, uno rosso e uno verde, e la foto di una stretta di mano con lo Spitzenkandidat Bas Eickhout in onore dell'alleanza laburisti-verdi. Con questa scelta social Frans Timmermans esulta su X dopo i primi exit poll che vedono la sua lista in testa alle elezioni europee nei Paesi Bassi, scongiurando il sorpasso dell'ultradestra di Geert Wilders pronosticato invece alla vigilia.

Europee: Verdi Europei, Olanda dice che si puo' fermare destra

GroenLinks-PvdA, la lista di Verdi e socialdemocratici, e' la prima nei Paesi Bassi con 8 seggi all'Europarlamento, secondo gli exit poll olandesi. I Verdi e i socialdemocratici hanno spinto il partito di estrema destra di Geert Wilders al secondo posto. Gli olandesi sono stati i primi a votare alle elezioni europee. L'affluenza alle urne e' stimata al 46,8%, la piu' alta dalle elezioni europee del 1989. Bas Eickhout, leader dei Verdi europei, ha commentato: "Questo e' un segnale per tutta l'Europa: la politica progressista puo' fermare l'ascesa dell'estrema destra. Gli elettori olandesi hanno inviato un messaggio di speranza alle centinaia di milioni di europei che voteranno nei prossimi giorni: se ci mobilitiamo e andiamo alle urne, possiamo creare un'Europa forte, verde e sociale che offra soluzioni per un futuro migliore.

Possiamo proteggere l'Europa dall'estrema destra. Trasformiamo il nostro slancio in azione. Uscite da casa e votate". Terry Reintke, candidata leader per i Verdi europei, si e' congratulata con il suo co-leader candidato Bas Eickhout per il successo: "Questa vittoria e' una vittoria di tutti i Verdi che fanno campagna in Europa. Un'ondata dell'estrema destra in Europa non e' inelluttabile. Se la gente vota per i Verdi, possiamo essere l'antidoto contro l'estrema destra. Chiediamo a tutti gli elettori di seguire l'esempio olandese e di votare in tutta Europa, di votare per il coraggio e di votare per i candidati verdi. Insieme possiamo vincere questo".