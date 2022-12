Finlandia, la Nato può attendere. Il ministro della Difesa va in paternità

Helsinki, il ministro-papà per due mesi a casa

Il ministro della Difesa finlandese Antti Kaikkonen ha annunciato che prenderà un congedo parentale di due mesi all'inizio del prossimo anno mentre Helsinki è impegnata a cercare di ottenere il via libera per l'adesione alla Nato. "I bambini sono piccoli solo per un momento, e voglio ricordarlo più che nelle foto", ha spiegato il neopapà.

In Finlandia i padri dei bimbi nati prima di settembre di quest'anno possono prendere fino a 54 giorni di congedo parentale: una scelta adottata da circa l'80% di essi, in misura diversa, ha sottolineato il governo l'anno scorso. Kaikkonen è uno dei primi ministri uomini a farlo, dopo l'esempio dato alla fine degli anni '90 dall'allora premier Paavo Lipponen.

La decisione di Kaikkonen è stata "sostenuta con orgoglio" dal suo partito di Centro e il collega Mikko Savola, con una "lunga e ampia esperienza in politica di difesa", è pronto a prendere il suo posto. Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, Finlandia e Svezia hanno abbandonato la tradizionale politica di non-allineamento e hanno fatto richiesta di entrare nell'Alleanza atlantica.

L'accesso è stato ratificato da tutti i membri tranne Ungheria e Turchia. Quest'ultima è l'ostacolo principale dal momento che, in cambio del via libera, ha chiesto il pugno di ferro contro rifugiati curdi che si trovano nei Paese scandinavi e che Ankara considera terroristi.