Finlandia, Sanna Marin porta due amiche nella residenza ufficiale, è bufera

Finlandia, la premier Sanna Marin è di nuovo nella bufera per aver portato due amiche nella residenza ufficiale

La premier finlandese Sanna Marin è di nuovo al centro dell'attenzione, per una foto diffusa via social e definita audace di due sue amiche a Kesäranta, la residenza ufficiale dei capi di governo. Nello scatto, apparso su TikTok, compaiono due giovani donne che si baciano con il busto quasi nudo e nascondono il seno con un cartello con la scritta Finlandia. Si nota anche uno sfondo blu molto simile a quello usato da Marin in alcune conferenze stampa ufficiali.

Sanna Marin si scusa per la foto

La presidente finlandese ha ammesso ai giornalisti che l'immagine è stata scattata a Kesäranta e che le due giovani donne nella foto sono sue amiche, e si è scusata per la foto. Precisamente Sanna Marin ha affermato: "Penso che quella foto non sia appropriata, me ne scuso. Non avrebbero dovuto scattare quella foto, ma per il resto non è successo niente di straordinario quella notte". La premier ha spiegato che le due giovani donne facevano parte di un gruppo di amiche che lei stessa aveva invitato nella residenza ufficiale il 9 luglio, dopo aver partecipato a un festival rock in cui le hanno scattato una foto in giacca di pelle e "pantaloncini".

"Abbiamo usato una sauna, non siamo entrati nell'edificio principale. Abbiamo usato solo i bagni per gli ospiti al piano terra, il luogo dove apparentemente è stata scattata quella foto", ha detto Marin, assicurando che quello è stato l'unico incontro privato che ha organizzato a Kesäranta durante le sue vacanze e non ha rappresentato alcun tipo di minaccia alla sicurezza, poiché le porte della residenza erano chiuse a chiave e tutte le strutture erano sorvegliate.

Anche la scorsa settimana, Sanna Marin è stata al centro di una polemica

La premier finlandese ha fatto notizia in tutto il mondo la scorsa settimana, dopo la diffusione un video in cui appare cantando e ballando in una casa privata con un gruppo di amici, con i quali è poi andata in una nota discoteca di Helsinki. Per sedare le polemiche, Marin si è anche sottoposta ad un test antidoga, che è risultato negativo.