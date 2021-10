Fisherman's: caramelle amare per l'erede. 50 mln ai poveri, niente al figlio

Fisherman's: caramelle amare per l'erede. 50 mln ai poveri, niente a lui

La lady delle caramelle Dorothy Lofthouse è morta lo scorso marzo a 91 anni. Lei, la fondatrice della Fisherman's Friend. Un'azienda di produzione e distribuzione dell'Inghilterra orientale, nata - si legge sul Corriere della Sera - sfruttando l'antica ricetta di un avo farmacista nel 1865 che inventò la caramella per curare il mal di gola ai pescatori: fatta di eucalipto, liquirizia e mentolo. Lei fu la prima a fiutare il business e a rendere la sua impresa un impero. Doreen Wilson Cowell, così si chiamava prima di sposarsi, è stata per due volte signora Lofthouse, diventando prima la moglie di Alan, e poi quella del figlio del cognato James.

Una volta morta - prosegue il Corriere - ha lasciato nel suo salvadanaio quasi 50 milioni di euro. Il contenuto del testamento è trapelato sui giornali inglesi in questi giorni. Semplice e (non troppo) sorprendente: Doreen ha devoluto il patrimonio in beneficenza. Qualche gioiello alla nuora Linda, moglie del suo unico figlio Duncan, da anni alla guida dell’azienda. Quattrocento mila euro alla piccola schiera di segretarie e giardinieri. Il resto da far confluire nella fondazione benefica che è stata per anni il suo fiore all’occhiello. Non una sterlina a Duncan, il figlio del primo marito, il primo Lofthouse della sua vita.