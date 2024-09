"Fitto vicepresidente, con lui l'Italia torna centrale". Von der Leyen presenta la nuova Commissione Ue. I nomi

Von der Leyen presenta la nuova Commissione Ue. Ecco la squadra

Ursula von der Leyen mette in campo la propria squadra di commissari. "Oggi presenterò la mia squadra per i prossimi cinque anni. Un team di donne e uomini competenti e motivati, pronti a lavorare insieme. Per un'Unione più forte. Per un'Europa più sicura. Per un'Europa più competitiva", ha dichiarato la presidente della Commissione europea nella conferenza stampa a Strasburgo. “Abbiamo una struttura lineare, più interconnessa e interattiva”.

Von der Leyen: 11 donne commissario

Il collegio sarà composto dal 40 per cento di donne. Sei vicepresidenze esecutive per le donne e due gli uomini.

Cinque nuovi portafogli

Sarebbero cinque, a quanto si apprende da fonti parlamentari, i nuovi portafogli che la presidente della Commissione Ursula von der Leyen propone per il nuovo esecutivo Ue. La proposta prevede i commissari al Mediterraneo, alla Difesa e Sicurezza, al Commercio e alla Sicurezza economica.

Un unico portafoglio includerà Energia e Politiche Abitative ed un altro si focalizzerà su Fisco, Clima e Crescita Verde.

Commissione, sei vicepresidenti esecutivi. Ribera la prima

La nuova Commissione europea avrà sei vicepresidenti esecutivi, quattro donne e due uomini. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen questa mattina in conferenza stampa. La spagnola Teresa Ribera sarà prima vicepresidente esecutiva e avrà la delega a “una transizione pulita, giusta e competitiva”.

La finlandese Henna Virkkunen avrà la delega alla sovranità digitale, la sicurezza e la democrazia. Il francese Stephane Séjourné avrà la delega alla prosperità e alla strategia industriale. L’estone Kaja Kallas, come già annunciato, sarà l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza. La romena Roxana Minzatu avrà la delega alle persone, alle competenze e alla preparazione. Raffaele Fitto avrà la delega alla coesione e alle riforme.

Von der Leyen: "Il ruolo di Fitto riflette importanza dell'Italia"

"L'Italia è un Paese importante e fondatore dell'Ue e questo dev'essere riflesso nella composizione del Collegio". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa.

"Il Parlamento europeo ha 14 vice presidenti, tra cui due dell'Ecr. E mi sono basata su questo per la composizione del Collegio, che riflette l'importanza dell'Italia", ha aggiunto in merito alla vice presidenza esecutiva affidata a Raffaele Fitto.

La lista dei commissari

Magnus Brunner (Austria): Affari interni e migrazione

Hadja Lahbib (Belgio): Preparazione, gestione delle crisi, uguaglianza

Ekaterina Zaharieva (Bulgaria): Start-up, ricerca e innovazione

Dubravka Šuica (Croazia): Mediterraneo Costas Kadis (Cipro): Pesca e oceani

Jozef Síkela (Repubblica Ceca): Partenariati internazionali

Dan Jørgensen (Danimarca): Energia e alloggi

Apostolos Tzitzikostas (Grecia): Trasporti sostenibili e turismo

Olivér Várhelyi (Ungheria): Salute e benessere animale

Michael McGrath (Irlanda): Democrazia, giustizia e stato di diritto

Valdis Dombrovskis (Lettonia): Economia e produttività, implementazione e semplificazione

Andrius Kubilius (Lituania): Difesa e spazio

Christophe Hansen (Lussemburgo): Agricoltura e alimentazione

Glenn Micallef (Malta): Equità intergenerazionale, gioventù, cultura e sport

Wopke Hoekstra (Paesi Bassi): Clima, crescita pulita e obiettivi net-zero

Piotr Serafin (Polonia): Bilancio, anti-frode, pubbliche amministrazioni

Maria Luís Albuquerque (Portogallo): Servizi finanziari

Roxana Mînzatu (Romania): Persone, competenze e preparazione

Maroš Šefcovic (Slovacchia): Commercio e sicurezza economica, relazioni interistituzionali e trasparenza

Marta Kos (Slovenia): Allargamento

Jessika Roswall (Svezia): Ambiente, resilienza idrica ed economia circolare competitiva