Francia: allarme bomba all'Arco di Trionfo, trovate munizioni a Campo di Marte

L'Arco di Trionfo e il Campo di Marte, due dei luoghi simbolo di Parigi, sono stati evacuati nel pomeriggio di oggi martedì 27 ottobre, nel primo caso per un allarme bomba e nel secondo caso per il ritrovamento di un pacchetto pieno di munizioni. Lo ha riferito la Prefettura di Parigi spiegando che gli artificieri hanno appurato la mancanza di pericoli. L'allarme bomba all'Arco di Trionfo era giunto in seguito a una telefonata giunta alla polizia intorno alle 15 nella quale veniva denunciata la presenza di un ordigno nei pressi del monumento. Non ci sono invece ancora particolari sulle dinamiche del reperimento delle munizioni sul Campo di Marte né sulla loro precisa natura.