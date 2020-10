Nizza, l'ex premier malese: "I musulmani hanno diritto di uccidere i francesi"

L'ex primo ministro della Malaysia, Mahathir Mohamad, ha scritto che i musulmani hanno il diritto di "uccidere milioni di francesi". Riferendosi alla decapitazione dell'insegnante francese Samuel Paty che aveva mostrato agli alunni le vignette del profeta Maometto, Mahathir ha detto di non approvare quell'attacco ma che la libertà di espressione non include "l'insulto ad altre persone". "Indipendentemente dalla religione professata, le persone arrabbiate uccidono", ha tuonato il 95enne Mahathir senza giri di parole. Lo ha scritto con un 'tweet' e Twitter ha subito bollato il messaggio come contrario alle sue regole sull'esaltazione della violenza. Ma ha poi rilanciato che potrebbe essere nell'interesse del pubblico che il post non venga cancellato.