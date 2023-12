Francia, musulmani "turbati". Minacce alla prof per le donne nude nel dipinto

Francia, lo scontro tra studenti musulmani e professori. Un quadro con donne nude genera il caos

In Francia c'è preoccupazione per quello che sta avvenendo in una scuola media, dove è in atto una protesta che vede contrapposti studenti musulmani e insegnanti. Soprattutto in memoria di un episodio gravissimo avvenuto tre anni fa quando il professore Samuel Paty fu decapitato all’uscita di scuola poco lontano Parigi, dopo una campagna d’odio. Paty - si legge su Il Corriere della Sera - aveva mostrato ai suoi studenti alcune caricature di Maometto di "Charlie Hebdo" in una lezione sulla libertà di parola ed era stato calunniato. Ora ad essere preoccupati sono gli insegnanti della scuola media Jacques-Cartier di Issou, una cittadina a 40 chilometri a nordovest di Parigi, che ormai non fanno più lezione. Protestano perché non sono garantite le condizioni di sicurezza per una vita scolastica normale, dopo le minacce e le lamentele di alcuni allievi musulmani.

Il 7 dicembre, durante una lezione di francese, - prosegue Il Corriere - un'insegnante ha mostrato agli alunni di prima media un dipinto del XVII secolo, "Diana e Atteone" di Giuseppe Cesari, che raffigura il passaggio delle Metamorfosi di Ovidio nel quale Atteone sorprende Diana e le sue ninfe senza vestiti alla sorgente. Atteone verrà per questo trasformato in cervo e sarà sbranato dai cani, un tema classico della pittura rinascimentale. "Alcuni alunni hanno distolto lo sguardo, si sono sentiti turbati e hanno detto di essere sotto choc", ha detto Sophie Vénétitay, segretario generale del sindacato degli insegnanti Snes-Fsu. Poi altri hanno accusato l’insegnante di avere fatto commenti razzisti e islamofobici.