Francia: primarie Gauche, vince Taubira davanti Jadot e Melenchon

Christiane Taubira ha vinto le primarie della Gauche in Francia

E' l'ex ministro della Giustizia Christiane Taubira la vincitrice della Primaria Popolare, le primarie della sinistra francese. Christiane Taubira è stata la più votata tra gli oltre 392mila votanti, l'84% di quanti si erano iscritti alla piattaforma. Arriva davanti a Yannick Jadot, secondo, e Jean-Luc Mélenchon, terzo. Anne Hidalgo è arrivata solo in quinta posizione, dietro a Pierre Larrouturou.

Francia, primarie della Gauche: Melenchon, né Yannick Jadot né Anne Hidalgo battuti da Christiane Taubira

Il risultato certo non aiuta a risolvere il problema della sinistra francese: la parcellizzazione del panorama e la dispersione dei voti. In lizza c'erano sette candidati, di diverse sensibilità: ambientalisti, socialisti e radicali. Gli elettori dovevano classificare i candidati con valutazioni come "Molto buono", "Buono", "Abbastanza buono", "Discreto" o "Insufficiente"; e il risultato non era dunque di tipo maggioritario (vinceva chi aveva una media di risultati migliore degli altri). L'obiettivo era trovare una figura in grado di riunire tutta la sinistra per avere una sola candidatura ai blocchi di partenza delle elezioni presidenziali. Ma né Melenchon, né Yannick Jadot né Anne Hidalgo - che rifiutavano queste primarie sebbene iscritti - si sono impegnati a rispettarne. E solo Christiane Taubira aveva preannunciato che si sarebbe sottomessa all'esito del voto. E infatti l'ex ministro, appreso il risultato, ha esultato: "Abbiamo una bella strada dinanzi a noi".

