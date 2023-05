Francia, Sarkozy condannato per corruzione a 3 anni. Uno lo farà in carcere

Sarkozy condannato, per un ex presidente francese una sanzione senza precedenti

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato in appello a Parigi a una pena di tre anni, uno dei quali da scontare in prigione, per corruzione e traffico d'influenza nella vicenda delle intercettazioni. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa France Presse. Si tratta di una sanzione senza precedenti per un ex presidente.