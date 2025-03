"Restituiteci la Statua della Libertà". La richiesta dei francesi dopo il disimpegno di Trump in Ucraina

I francesi rivogliono la Statua della Libertà: non una semplice provocazione

I rapporti tra l'Europa e gli Stati Uniti guidati da Trump si fanno sempre più tesi. La scelta del presidente americano di schierarsi dalla parte di Putin nella guerra in Ucraina e la decisione di smettere di fornire aiuti militari a Kiev sta creando diversi malumori nell'Unione europea. In prima linea contro la nuova linea degli americani c'è la Francia. Macron guida il gruppo dei "volenterosi" che vogliono mandare soldati in Ucraina e proprio da un europarlamentare francese arriva l'attacco a Trump con tanto di provocazione. "Restituiteci la Statua della Libertà": questa è la richiesta del leader di Place Publique, Raphaël Glucksmann. L’eurodeputato si è rivolto "agli americani che hanno scelto di schierarsi con i tiranni".

Glucksmann, fervente difensore dell’Ucraina, ha deplorato il disimpegno di Trump e, rivolto al presidente Usa ha detto, tra gli applausi di mille e 500 attivisti: "Restituiteci la Statua della Libertà. Vi è stata regalata, ma a quanto pare la disprezzate. Quindi sarà molto felice qui con noi". Glucksmann, un fermo difensore dell'Ucraina, ha fortemente criticato il radicale cambiamento di politica statunitense sulla guerra da parte del presidente Donald Trump. "La seconda cosa che diremo agli americani - ha proseguito Glucksmann è: "Se volete licenziare i vostri migliori ricercatori, se volete licenziare tutte le persone che, attraverso la loro libertà e il loro senso di innovazione, il loro gusto per il dubbio e la ricerca, hanno reso il vostro Paese la principale potenza mondiale, allora daremo loro il benvenuto", ha concluso.

La Statua della Libertà è stata inaugurata nel porto di New York City il 28 ottobre 1886 per il centenario della Dichiarazione d'indipendenza americana come dono del popolo francese all'America. È stata progettata dal francese Auguste Bartholdi. Parigi ha una copia molto più piccola della statua su una piccola isola sulla Senna a Parigi.