Ucraina, Witkoff: "Le distanze tra Kiev e Mosca si sono accorciate". Possibile colloquio Trump-Putin in settimana

Ucraina, Witkoff: "Le distanze tra Kiev e Mosca si sono accorciate"

Spiragli di tregua tra Kiev e Mosca: l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, ha detto alla Cnn che le differenze tra Ucraina e Russia si sono ristrette e che spera di vedere alcuni progressi reale nei negoziati per mettere fine alla guerra in Ucraina. Ma non solo. Witkoff si aspetta che il presidente Usa parli con Vladimir Putin questa settimana. Parlando dopo quelli che ha definito colloqui positivi con Putin a Mosca, ha detto di sperare in un vero progresso per porre fine al conflitto.

Ucraina, Zelensky: "Centinaia di bombe, serve pressione"

"Centinaia di bombardamenti questa settimana hanno colpito le nostre città e comunità", "di certo non è questo che fanno coloro che vogliono che la guerra finisca il prima possibile": lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram. Zelensky invita gli alleati ad "esercitare congiuntamente pressione sulla Russia affinché ponga fine alla sua aggressione". "Sono necessarie misure decisive, tra cui sanzioni, che non solo devono essere mantenute - ha aggiunto -, ma anche costantemente rafforzate". "Ucraina, Europa, America e tutti coloro che nel mondo vogliono la pace: insieme possiamo garantire una pace giusta e duratura", conclude. Gli attacchi russi - ricorda - hanno colpito le regioni di Cernigov, Cherson, Donetsk, Kharkiv, Dnipro, Odessa, Poltava, Kiev, Mykolaiv, Zaporizhia e regione di Sumy. I russi - riferisce Zelensky - hanno lanciato più di 1.020 droni d'attacco, circa 1.360 bombe aeree guidate e più di 10 missili di vario tipo.

Ucraina, abbattuti 47 droni russi

Nelle prime ore del mattino oggi, le forze di difesa ucraine hanno abbattuto 47 droni russi, riferisce l'aeronautica militare ucraina lo su Telegram secondo quanto scrive Ukrinform. La Russia - si specifica - ha attaccato l'ucraina utilizzando 90 UAV di attacco unidirezionale tipo Shahed e droni esca di vario tipo, lanciati da Millerovo, Bryansk, Shatalovo e Primorsko-Akhtarsk (Russia) e Capo Chauda (Crimea). I 47 Uav da attacco unidirezionale Shahed e altri tipi di droni sono stati abbattuti nelle regioni di Kharkiv, Poltava, Sumy, Cherkasy, Kiev, Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Donetsk e Odessa. Altri 33 droni esca sono scomparsi dai radar.