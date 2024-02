G7, vertice straordinario il 24 febbraio. Decisivo per le sorti dell'Ucraina

G7, vertice straordinario: si decide se abbandonare Zelensky definitivamente

La guerra in Ucraina potrebbe essere davvero vicina ad una svolta decisiva a due anni dall'inizio del conflitto scatenato dalla Russia. Per questo i grandi del mondo hanno deciso di riunirsi e il prossimo 24 febbraio si terrà un vertice straordinario del G7, il primo a guida italiana. I capi di Stato e di governo si vedranno in videoconferenza con Volodymyr Zelensky, il quale poi lascerà che i sette si parlino fra loro. Non sarà - si legge su Il Corriere della Sera - uno scambio semplice: arriva in uno dei momenti più duri, il massimo numero di soldati russi mai visto nel teatro di guerra (malgrado almeno 315 mila perdite stimate di Mosca, fra morti e feriti); soprattutto, il G7 si tiene quando i suoi stessi leader temono che la campagna elettorale di Donald Trump, incendiaria, finisca per aprire crepe nel fronte per Kiev anche all’interno di vari Paesi europei.

Malgrado il passaggio in Senato, il blocco alla Camera dei rappresentanti degli aiuti americani all’Ucraina — ispirato da Trump — sta creando un allarme crescente. Ha detto di recente Robert Gates, segretario alla Difesa di George W. Bush e Barack Obama: "Se non facciamo niente, senza una significativa assistenza militare agli ucraini, i russi finiranno con lo sfondare: è inevitabile". Il vertice del 24 febbraio - prosegue Il Corriere - servirà dunque per uno scambio fra alleati su un’ipotesi che oggi li divide: confiscare le riserve russe congelate nel 2022, circa 300 miliardi di euro, e utilizzarle per sostenere l’Ucraina.

Mario Draghi, predecessore sia di Lagarde che di Giorgia Meloni, ha idee un po’ diverse. L’ex premier è aperto alle proposte ma ad alcune condizioni: se gli europei confiscano le riserve russe in euro — pensa Draghi — allora anche americani, canadesi, britannici e giapponesi dovrebbero farlo per le quote (minime) denominate nelle loro valute; così nessuna moneta di riserva stabilirebbe un precedente a proprio svantaggio sulle altre.