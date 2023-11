Gaza, accordo in extremis: altre 24 ore di tregua. Ma la pace è lontanissima

Guerra Gaza-Israele, settimo giorno di tregua. Ma entrambe le parti vogliono combattere

Nella notte è stato raggiunto l'accordo. "La tregua proseguirà per altre 24 ore". La proroga del cessate il fuoco tra Gaza e Israele sembrava quasi impossibile viste le dichiarazioni reciproche, ma un accordo a livello internazionale ha rimandato almeno di un giorno il ritorno alle armi. Si tratta del settimo giorno di tregua e la conferma è arrivata dall’Idf a pochi minuti dalla scadenza: "Alla luce degli sforzi dei mediatori per continuare il processo di rilascio degli ostaggi, la pausa operativa continuerà". In cambio Israele rilascerà altri prigionieri palestinesi. Anche Hamas ha confermato l’accordo "per prolungare la tregua per il settimo giorno". L’organizzazione radicale aveva affermato in precedenza che Israele aveva rifiutato di ricevere sette tra donne e bambini e di altri tre ostaggi in cambio dell’estensione della tregua. Entrambe le parti avevano annunciato di essere pronte a riprendere i combattimenti.

Il ministero degli Affari esteri del Qatar ha affermato che la tregua a Gaza sarà prolungata per la giornata di oggi "alle stesse condizioni precedenti – che sono il cessate il fuoco e l’ingresso di aiuti umanitari – nel quadro della mediazione condivisa dallo Stato del Qatar con la Repubblica araba d’Egitto e gli Stati Uniti d’America". Intanto l’agenzia di stampa palestinese Wafa fa sapere che un 21enne è morto e sei sono rimasti feriti nella regione cisgiordana di Beitunia, vicino al carcere israeliano di Ofer. Il giovane sarebbe stato colpito al petto da un proiettile dell’esercito di Israele durante un raid in un quartiere della città. Da quel penitenziario a ovest di Ramallah vengono rilasciati i prigionieri palestinesi nell’ambito dell’accordo con Hamas. Netanyahu: "Non andremo oltre i dieci giorni di stop alla guerra".