Gaza, Casa Bianca: "Colloqui su Gaza costruttivi, fatti progressi". L'Egitto presenterà ad Hamas nuova proposta

Continua la guerra in Medio Oriente. Lieve ottimismo della Casa Bianca: "Colloqui su Gaza costruttivi, sono stati fatti progressi". La delegazione israeliana presente ai colloqui a Il Cairo, guidata dal capo del Mossad, Dedi Barnea, e dal capo dello Shin Bet, Ronan Bar, è tornata in Israele giovedì sera. Ora l'Egitto invierà una proposta aggiornata per il corridoio Filadelfia (la zona cuscinetto tra Egitto e Israele) al leader di Hamas, Yahya Sinwar.

"I primi segnali" sono che i colloqui a Il Cairo su Gaza sono "costruttivi" e "sono stati fatti progressi, ma è necessario che entrambe le parti si uniscano e lavorino per l'implementazione". Così il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby.



Domenica nuovo round colloqui al Cairo con il direttore della Cia



Domenica è previsto un vertice al Cairo per il cessate il fuoco a Gaza al quale parteciperanno il direttore della Cia Bill Burns, il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani e alti funzionari di Israele ed Egitto. Lo riporta Axios. La delegazione israeliana - viene spiegato - spera che anche Hamas possa unirsi ai negoziati in modo che i mediatori possano condurre colloqui di prossimità tra le parti in tempo reale.



Delegazione israeliana ha lasciato l'Egitto dopo i colloqui



La delegazione israeliana presente ai colloqui al Cairo, guidata dal capo del Mossad, Dedi Barnea, e dal capo dello Shin Bet, Ronan Bar, è tornata in Israele giovedì sera. Lo riporta Ynet. Fonti vicine alla questione affermano che gli incontri si sono svolti in uno spirito positivo e produttivo e che i divari sono stati ridotti per portare a un vertice efficace e rapido domenica. Si prevede che Hamas riceverà sabato dall'Egitto i dettagli aggiornati sulla proposta israeliana.