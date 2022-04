Germania allo scoperto: "Stop armi all'Ucraina". Temono un attacco dei russi

Guerra Russia Ucraina, "le armi che ci servono non sono in quell'elenco"

La guerra in Ucraina continua da 57 giorni consecutivi, ma adesso qualche equilibrio sta per cambiare. La Germania è uscita allo scoperto e ha deciso di rompere il fronte Ue con una dichiarazione del cancelliere Scholz inequivocabile: "Non forniremo più armi all'Ucraina". Il messaggio - si legge sul Fatto Quotidiano - è arrivato forte e chiaro non solo a Kiev ma anche a Mosca. I tedeschi temono un attacco diretto dei russi e vista anche la complicatissima questione legata al gas, hanno deciso di fare un passo indietro. “Abbiamo chiesto alla nostra industria della Difesa - ha spiegato Scholz - di dirci quali materiali possa fornirci nel breve periodo. L’Ucraina ha questa lista, sulla quale ha fatto una scelta e noi garantiremo i finanziamenti necessari".

Ma stando alla risposta dell'ambasciata ucraina a Berlino - prosegue il Fatto - emerge con evidenza che i due Paesi sono sempre più distanti e i rapporti diplomatici si sono complicati parecchio negli ultimi tempi. "Le armi di cui abbiamo bisogno - replica Andriy Melnik - non sono in quella lista". L’Ucraina preme per avere parte dei 400 carri armati Marder a disposizione della Bundeswehr (l’esercito tedesco). Ma su questo il Cancelliere è inamovibile "le nostre possibilità sono limitate".

