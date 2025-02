Germania, il duello tv Merz-Scholz è un flop. Un favore all'estrema destra di Afd

Germania al voto, migranti e avanzata Afd: i timori di Scholz e le speranze di Merz

Mancano solo due settimane all'appuntamento cruciale per la Germania, le elezioni politiche che sono state anticipate al 23 febbraio in seguito alla caduta del governo Scholz. Il grande favorito è la Cdu di a Friedrich Merz, il partito di Angela Merkel, gli ultimi sondaggi danno i cristiano democratici al 30%, ma la grande incognita è l'estrema destra di Afd che è destinata a diventare il secondo partito, stimata intorno al 19%, solo terzo l'Spd di Scholz (al 16%). Proprio ieri è andato in scena il duello tv tra il cancelliere uscente e Merz. Il dibattito non ha avuto vincitori, ma il grande tema resta la possibile alleanza tra Cdu e Afd, dopo il voto congiunto sui migranti di settimana scorsa.

Scholz - riporta Il Corriere della Sera - accusa Merz di quello che per molti in Germania è imperdonabile, non solo in politica: di non mantenere la parola data, proprio in merito alla questione migranti, Merz invece lo rimprovera di vivere in un proprio mondo. I migranti hanno dominato l’agenda. Scholz ha difeso il proprio lavoro. E ha accusato Merz di aver voluto solo montare uno show in Parlamento. Il leader Cdu ha replicato che il governo Semaforo sui migranti ha fallito. Scholz infine ha accusato Merz di essere anti-europeo con la sua pretesa di chiudere i confini, e di violare le leggi Ue sull’asilo: "Come si fa a essere così stupidi? Il Paese più grande d’Europa, proprio nel mezzo, è quello che viola il diritto europeo". Proprio mentre sono in arrivo i dazi Usa, diretti in primis contro la Germania, che "potremo respingere solo uniti".